السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رضا البحراوى: سعيد بمهرجان العلمين الجديدة ونجاحى توفيق من عند ربنا

رضا البحراوي
رضا البحراوي

أعرب المطرب الشعبي رضا البحراوي، عن سعادته لمشاركته في حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

وقال البحراوي، خلال لقاء لقناة "الحياة" على هامش حفله بمهرجان العلمين الجديدة: "مبسوط إني في مهرجان العلمين لأنه حاجة كبيرة وكان نفسي فيها من زمان، مهرجان العلمين جالي توفيق من عند ربنا، اشتغلت أفراح كثير وحفلات، لكن المهرجان مختلف".

وعن سر نجاحه، قال: "توفيق من عند ربنا، وبحب كل الناس، وأبيض من جواي".

كما أعرب البحراوي، عن سعادته، للعمل مع مسلم وأمير كرارة، في أغنية فيلم بعبع "لفينا الدنيا"، كما وجه الشكر لمحمد عادل إمام، لأنه بدأ غناء التترات في مسلسل هوجان.

وأشار إلى أنه لا يختار الأغاني بمفرده، وإنما يسمعها لشقيقه وأولاده الثمانية، وكشف عن أن ابنه مالك يغني من عمر 8 سنين.

وكشف عن تحضيره لأغنية جديدة عن الصحاب، مثل أغنية "صاحبك ده من بختك"، أما بالنسبة للأغاني التي تحمل عتاب للصحاب، أكد أنه لا يوجه من خلالها رسائل لأحد، وإنما مجرد "إفيه" أعجبه فغنته، مردفا: "ده لون في الغناء اللبناني اسمه إشعارات جربته وعجب الناس، لو معجبهمش مش هأقوله، والآن أنا لا أخاطب فئة معينة، أخاطب كل الناس". 

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