السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لتطهير بيارات الصرف الصحي بمحافظات القناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن حملة تطهير وملس شبكات وغرف وبيارات وبالوعات الصرف الصحي في محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"؛ للقضاء على مشكلة الطفوحات والناتجة عن سوء الاستخدام والضغط الزائد عليها، خاصة في فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لغرف وبالوعات وشبكات الصرف الصحي، في تلك الفترة من فصل الصيف، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادًا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إن تنفيذ عمليات الملس والتطهير يشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية وغرف وبيارات وبالوعات الصرف الصحي بالأحياء والمناطق المخدومة بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، من غرف التفتيش وبالوعات الصرف الصحي من عدة مناطق، مضيفا أن الهدف من أعمال تكثيف عمليات التطهير في ذلك الوقت حتى تستوعب زيادة المياه، خاصةً في فصل الصيف، مع تزايد أعداد المصطافين الوافدين لقضاء عطلتهم أثناء تلك الفترات بمحافظات القناة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، إلى متابعته المستمرة لأعمال تطهير بيارات وبالوعات وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال الملس والتسليك وتطهير على مستوى محافظات القناة بالكامل بصفة يومية، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع في إقليم القناة.

أكد اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة اللواء عبد الحميد عصمت اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة

الأكثر قراءة

"راغب" من منجد كراسي إلى أكبر منتج للأعلاف والأسمدة في الوادي الجديد (صور)

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

السائحون بالساحل الشمالي يثنون على مهرجان العلمين ويفكرون بالاستثمار بالمدينة

محافظ أسوان يفتتح فعاليات أسبوع الشباب ويكرم نماذج شبابية جسدت قصص نجاح بارزة

غدًا.. الحكم على شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

الأشد فتكًا ويسبب الوفاة.. أعراض متحور كورونا الجديد ومدى خطورته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم