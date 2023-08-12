مصرع وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 2 آخرين بكسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكراتين على طريق" القاهرة /اسكندرية "الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار معاذ صلاح، مدير نيابة مركز وادي النطرون، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكراتين على طريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن نشوب حريق ومصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارت إسعاف وعدد من قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على حريق السيارة ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام، والمصابان إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.