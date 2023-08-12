السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح بوستر دعائي جديد لفيلم أكرم حسني "العميل صفر"

العميل صفر
العميل صفر

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “العميل صفر” الذي يخوض بطولته النجم أكرم حسني بوستر دعائي جديد تمهيدا لعرض الفيلم في السينمات للجمهور.

وظهر أكرم حسني على البوستر الدعائي لفيلمه الجديد “العميل صفر” منفردا وهو يقود دراجة نارية بشكل جنوني وممسكا بسلاح ناري وبرفقته كلب صغير.

ومن المقرر طرح فيلم “العميل صفر” بدور العرض السينمائي للجمهور الأربعاء المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري لينافس ضمن موسم أفلام صيف 2023.

قصة وأحداث فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" تدور أحداثه حول صفر عبداللطيف شداد الهمم هو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة. مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أى تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

البرومو الدعائي لفيلم "العميل صفر

وشهد البرومو الدعائي لفيلم “العميل صفر” جرعة كوميدية مكثفة تظهر في الإعلان الدعائي لفيلم "العميل صفر" ما بين كوميديا الموقف وكوميديا الإفيه وكوميديا الشخصية. شخصيات مشوقة وحبكة مثيرة تدور أحداثها في مواقع مختلفة، والمزيد من المفارقات والمواقف الكوميدية يعد بها الإعلان الدعائي للفيلم.

أبطال وصناع فيلم العميل صفر

ويشارك في بطولة فيلم “العميل صفر” بجانب النجم أكرم حسني كل من بيومي فؤاد، أسماء أبواليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والفنانة الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

الأغنية الدعائية لفيلم العميل صفر

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “العميل صفر” طرحت خلال الأيام الماضية الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "على مين يا سطى" عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات أكرم حسني، ألحان كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد كينج.

 

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