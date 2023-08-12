وزير التنمية المحلية يوجه رسالة للمحافظين بشأن الحرف التراثية

أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بجهود المحافظين في دعم ورعاية الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية باعتبارها عنوانًا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة، قائلًا: "شكرًا على مجهودكم".

وأوضح خلال افتتاح معرض الحرف التراثية بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والسفير الدكتور محمد علي مارم سفير دولة اليمن بالقاهرة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومحمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني، أن عام 2017 كان نقطة انطلاق حقيقية للدولة المصرية نحو دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء رئيسي ومهم من المكون المادي للهوية الثقافية للشخصية المصرية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية للحفاظ عليها وتنميتها.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه لا يزال يتعين علينا جميعًا بذل كل الجهود لدعم الحرف والصناعات اليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية، نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في توسيع المعارض الداخلية بالمحافظات لمنصة أيادي مصر وزيادة عدد المنتجات والمشاركين في المنصة من جميع المحافظات، وكذلك المشاركة في المعارض الخارجية بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين.