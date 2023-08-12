وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض الحرف التراثية (صور)

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ظهر اليوم، معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي تنظمه محافظة الجيزة وسفارة اليمن ومجلس الأعمال اليمني بالتعاون مع منصة "أيادي مصر"، والذي يُقام خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس.

كما شارك في الافتتاح أيضًا ممثلين عن سفارات الصين والهند والمكسيك وبيرو والمغرب والسودان وعارضين من محافظات الفيوم والشرقية وأسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

وتضمن الافتتاح فقرات فنية واستعراضية وغنائية لبعض الفرق الاستعراضية من الدول المشاركة في المعرض والتي لاقت إعجاب واشادة من الحضور.

من جهته، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنصة "أيادي مصر"؛ لما لها من دور مهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات المصرية، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة "أيادي مصر" الإلكترونية.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادي مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية خلال عام 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة (إي أسواق مصر)، تهدف لتمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن المصرية عبر منصة إلكترونية، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية حققت المبادرة العديد من الإنجازات والمكاسب فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين والمنتجين على تسويق منتجاتهم وتنظيم ورش عمل.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه خلال الـ10 أشهر الماضية، زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادي مصر" بأكثر من 1200 حرفي، ليصل الإجمالي إلى 1450 حرفيًا، كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهري ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، وكذا توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك".