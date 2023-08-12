مصرع عامل غرقا داخل نهر النيل بمركز شبراخيت فى البحيرة

لقي عامل مصرعه غرقاً داخل نهر النيل بدائرة مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل إثر غرقه داخل نهر النيل بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها واستخراج تصاريح الدفن.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان البلاغ وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لعامل يدعى "ضياء الدين عبدالعزيز عنتر"، 35 سنة، مقيم بشبراخيت، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت المركزي تحت تصرف النيابة العامة وجار المتابعة مع المستشفى.