السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى يكشف عن التحدى الأكبر أمام الشباب فى الوقت الحالى (فيديو)

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن الشباب في العالم كله يواجهون تحديات عديدة على المسارات الثلاثة الرئيسية في الحياة، سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي

وأضاف "أبو شامة" عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن التحدي الأكبر أمام الشباب في الوقت الحالي هو التحدي الاقتصادي، ووجود فرص عمل، وسكن ملائم، وهو تحدي لمواكبة العصر بشكل كامل على مستوى التطورات التكنولوجية المختلفة التي تحدث على مستوى العصر الحديث.

وتابع: «أما على المستوى الثقافي والاجتماعي فالتطور الكبير جدًا على مستوى الأفكار والأيديولوجيات الفكرية التي تجري في العالم كله، من ضمن التحديات الكبيرة التي تواجه الشباب».

وجود فرص حقيقية للشباب لتولى المناصب القيادية

وأوضح الكاتب الصحفي، أنه على المستوى السياسي نأتي للمعضلة الأكبر وهي وجود فرص حقيقية للشباب لتولي المناصب القيادية، ولإدارة أمور الحياة سواء على مستوى العمل من خلال مناصب إدارية أو المجتمع من خلال وجود مساحة حقيقية للشباب في الأنظمة السياسية.

الشباب التحدي الأكبر أمام الشباب التحدي الأكبر الوقت الحالي يكشف كاتب صحفي

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