السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

22 لاعبة بقائمة منتخب مصر للكاراتيه في البطولة الإفريقية بالمغرب

المنتخب المصري للكاراتيه
المنتخب المصري للكاراتيه

يستعد المنتخب المصري للكاراتيه، للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب والكبار، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 21 أغسطس الجاري في دولة المغرب.
ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في المغرب الدكتور سامح الشبراوي طنطاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه.
وتضم قائمة المنتخب المصري للكاراتيه 22 لاعبة كالتالي: لميس عبد الله في كاتا فردي ناشئات، جنى خميس سعيد في كاتا فردي شابات وجماعي، مريم أحمد العزبي في كاتا جماعي شابات، حبيبة أحمد في كاتا جماعي شابات، آية هشام محمد في كاتا فردي شابات وجماعي، أسماء مجدي في كاتا جماعي، نهى عمرو في كاتا جماعي، نادية أسامة في كوميتيه وزن 47 ك.
كما ضمت القائمة كلاً: من جنا حازم في وزن 54 ك، نورهان محمد في وزن 61 ك، مريم عبد الرحمن في وزن +61 ك، جنة محمود في وزن 48 ك، أروى مصطفى في وزن 53 ك، بتول خالد في وزن 59 ك، آلاء محمد الروبي في وزن 66 ك، نورهان أيمن زيدان في وزن +66 ك، ريم أحمد رمزي في وزن 50 ك، أحلام حمدي في وزن 55 ك وجماعي، دهب ياقوت وزن 61 ك وجماعي، علا متولي في وزن 68 ك، منة شعبان في وزن +68 ك وجماعي، سهيلة أحمد في كوميتيه جماعي”.
ويحضر الثنائي محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، وسيد نصر نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه، اجتماعات الاتحاد الأفريقي التي ستقام على هامش البطولة الأفريقية بالمغرب.
والتقى محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، مع لاعبي المنتخب المصري للشابات وآنسات للكاراتيه قبل السفر لخوض منافسات البطولة، وقدم لهم الدعم والمساندة والتحفيز وطالبهم بتحقيق النتائج والميداليات المتنوعة ورفع علم مصر عاليًا في جميع المحافل والبطولات الرياضية المختلفة.

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