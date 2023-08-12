السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين 45 يومًا بتهمة النصب

هدير عاطف
هدير عاطف

أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس البلوجر هدير عاطف ومتهمين آخرين لاتهامهم بالنصب على المواطنين وترويج العملة لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

 أوضحت التحقيقات في واقعة اتهام البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقته وزوج شقيقته، بالنصب على المواطنين من خلال استغلال متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للاستيلاء منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، عددًا من التفاصيل الجديدة.

وتضمن التحقيقات في القضية رقم 11080 لسنة 2022 أموال عامة التجمع الخامس، أن المتهمة هدير عاطف استغلت عدد المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلنت عن طريق العلانية، أن طليقها يقوم بمشروع استثماري لمن يريد أن يستثمر أمواله بهدف جمع الأموال.

وأكدت التحقيقات في قضية هدير عاطف وطليقها، أن شقيقة المتهم بلال محمود جمعت الأموال من المواطنين بهدف استثمارها مع شقيقها في تجارة العقارات والسيارات على خلاف الحقيقة، وتجارته غير المشروعة في تداول العملات الرقمية البيتكوين.

قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر هدير عاطف النصب علي المواطنين

الأكثر قراءة

إحالة طعن مرتضى منصور على تغريمه لصالح الخطيب إلى رئيس محكمة النقض

مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

سيد جلال.. شاب قاد طفرة التأمين الصحى بمحافظة الغربية

سرقة 7 آلاف قطعة من أبراج نقل كهرباء الضغط العالى بالدقهلية

براءة مرتضى منصور من سب وقذف رجل الأعمال هانى شكرى

حجز عاطل بتهمة انتحال صفة مسؤول حكومي والنصب على المواطنين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم