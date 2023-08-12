قبل افتتاحه.. مواطنون: مسجد الأقمر واجهة شارع المعز لدين الله

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح مسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وبذل جهد كبير توليه وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في ترميم المساجد التاريخية في مختلف المحافظات، وأحدث حلقة في سلسلة التطوير والترميم الذي يجري العمل به على قدم وساق سيكون غدًا الأحد افتتاح مسجد الأقمر بمنطقة النحاسين بشارع المعز بقلب القاهرة الفاطمية.

واستقبل العديد من المواطنين تحديدًا رواد شارع المعز لدين الله أنباء افتتاح المسجد غدًا الأحد بعد الانتهاء من أعمال تطويره بفرحة عارمة، وتقول أمنية طارق، إحدى رواد شارع المعز لدين الله، إن الجامع الأقمر يعد قبلة كافة المقبلين على منطقة الحسين بالكامل وشارع المعز خصيصًا، مؤكدًا على أن هناك طفرة كبيرة تشهدها العديد من دور العبادة من أعمال تطوير وترميم خاصة مساجد أولياء الله الصالحين.

ومن جانبها أوضحت ندى مجدي، إحدى رواد شارع المعز لدين الله أن الجامع الأقمر واجهة تاريخية وأثرية عريقة يحمل براعة في التصميم تجذب إليه كافة رواد الشارع والمارين فيه، مشيدًا بأعمال الترميم والتطوير التي شهدها والتي ساعدت في الحفاظ على هويته الحقيقة دون إخفاء معالمه التي تحوي عراقته وتاريخه العظيم.

أضافت حبيبة حسن، إحدى رواد شارع المعز لدين الله، أن الجامع الأقمر مثال حي على الوحدة الوطنية حيث أن تصميم واجهة المتحف القبطي على نسق واجهة الجامع مع وضع العبارات المسيحية، وهو ما يجعل الجميع يشعر بانتماء للمكان سواء كان مسلم أو مسيحي الجميع ينظر إليه على أن واجهة تاريخية عريقة، لافتًا إلى أنها اعتادت في كل مرة تزور شارع المعز تدخل الجامع الأقمر لتأدية الفروض والجلوس فيه لبعض الوقت، وهو ما ستعاود إليه مرة أخرى بمجرد افتتاحه وانتهاء أعمال ترميمه.