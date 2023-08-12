السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"المسيرات".. أداة أوكرانيا لاستهداف العمق الروسي شديد التحصين

مسيرات
مسيرات

 تعتزم الادارة الأوكرانية، زيادة وتطوير إنتاجها من “المسيرات” التي تستخدمها وبنجاح وفاعلية في استهداف أهداف روسية داخل العمق الروسي، وتحديدا في أعماق الجبهات الأمامية شديدة التحصين.

 أوكرانيا تسعى لزيادة إنتاج المسيرات 

وقال وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، إن وزارته استلمت خلال العام وربع العام الأخير (15 شهرًا) أكثر من 30 نموذجًا من مختلف المسيرات الجوية.

وسبق وأفادت تقارير أوكرانية، ان ادارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، تسعى لتوطين صناعة الطائرات دون طيار" المسيرات"  وتجاوز مرحلة تجميع المسيرات في أراضيها حيث تعمل على إنتاج مكوناتها الخاصة محليًا.

وبالفعل قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال: إن بلاده تخطط لزيادة الاستثمارات في تقنية المسيرات بـ10 أضعاف، من 108 ملايين دولار في العام الماضي إلى أكثر من مليار دولار هذا العام.

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تنديد روسي بالمسيرات الأوكرانية 

يأتي هذا فيما أعلن فلاديسلاف شابشا، حاكم منطقة كالوجا الروسية عبر تطبيق تليغرام: أن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرة مسيرة فوق فيرزيكوفسكي في المنطقة، كما حمل كييف المسؤولية عن زيادة عدد الهجمات بطائرات مسيرة داخل روسيا هذا العام.

الأسلحة الروسية المصادرة تقوي قتال أوكرانيا

 وفي سياق متصل، قالت الشبكة الألمانية دويتش فيليه، إن الأسلحة التي تصادرها أوكرانيا من قبل القوات الروسية تعزز دفاعها وقتالها.

 ووفقا للشبكة الألمانية: تمتلك أوكرانيا الآن أكثر من 800 من أنظمة المدفعية والدبابات وناقلات الجند المدرعة المملوكة لروسيا ، إلى جانب عدد من المركبات الأخرى، كما تم جمع أسلحة "صغيرة" مثل الرشاشات وقاذفات القنابل التي يبلغ عددها بالآلاف.

فشل هجوم القرم 

يأتي هذا فيما قالت وزارة الدفاع  الروسية: أن قواتها أ صدت هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية، فوق شبه جزيرة القرم، على البحر الأسود، الليلة الماضية، وتابعت في بيان :  أحبطت قوات روسية محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم، باستخدام 20 طائرة بدون طيار".

وسبق وأعلن أوليج كريوتشكوف، وهو أحد مستشاري قيادة شبه جزيرة القرم، على تطبيق تليجرام، صباح اليوم السبت أنه في وقت سابق من الليلة الماضية، تم تنشيط دفاعات جوية فوق أجزاء من القرم"، وحث المواطنين على التزام الهدوء.

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