السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوكرانيا: الجيش الروسى شن 5 ضربات صاروخية و31 غارة جوية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، عن أن الجيش الروسي شن، في آخر 24 ساعة، 5 ضربات صاروخية و31 غارة جوية و49 هجومًا بالمدفعية الثقيلة على مواقع عسكرية وبلدات مأهولة بالسكان، وفق نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

أكثر من 30 اشتباكًا قتاليًا على الجبهة

وأضافت الهيئة أنه نتيجة لهذه الهجمات قُتل وجُرح مدنيون بينهم أطفال، ودُمرت العديد من المباني السكنية والبنى التحتية المدنية الأخرى، في حين وقع أكثر من 30 اشتباكًا قتاليًا على الجبهة في اتجاهات مختلفة بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية.

وأشارت إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل شن هجمات مضادة في اتجاهات ميليتوبول وبيرديانسك، والحصول على موطئ قدم على الحدود التي تم التوصل إليها والقتال المضاد بفاعلية لتحريرها بالكامل.

هيئة الأركان الأوكرانية الجيش الروسي 5 ضربات صاروخية 31 غارة جوية الاركان الاوكرانية

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