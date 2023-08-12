يقام 26 أغسطس.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل كاريوكي بمهرجان العلمين

يواصل مهرجان العلمين مفاجآته المستمرة، حيث أعلنت إدارة المهرجان عن إقامة حفل غنائي لفريق كاريوكي ضمن فعاليات المهرجان الذى انطلق منتصف شهر يوليو الماضي تحت شعار"العالم علمين".

ويستعد الفريق الغنائي كاريوكي لإحياء حفل غنائي كبير يوم السبت الموافق 26 أغسطس الجاري.

ويقام الحفل على مسرح أرينا العلمين، ومن المقرر أن تسمح إدارة المهرجان للجمهور بدخول المسرح في تمام الساعة السادسة مساء على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وأتاحت شركة تذكرتي التذاكر الخاصة بالحفل المقرر إقامته على مسرح أرينا العلمين عبر موقعها الإلكتروني.

ونرصد لكم تفاصيل وأسعار تذاكر حفل حكيم التي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى fan pit بمبلغ 700 جنيه

الفئة الثانية fan pit group بمبلغ 650 جنيه مصري.

الفئة الثالثة regular بمبلغ 400 جنيه مصري.

الفئة الرابعة والأخيرة regular stand بمبلغ 350 جنيهًا مصريًا.

يذكر أن فريق «كايروكي» طرح مؤخرًا ألبوم «روما»، والذي ضم 12 أغنية، وهم «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين»، إلى جانب أغنية «نفسي أحبك» بالتعاون مع سارة مول، و«تارانتينو» بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو. التغطية الاعلامية وديع عزمى.

ويشهد مهرجان العلمين خلال شهر أغسطس عددًا من الحفلات الغنائية والفعاليات المختلفة، حيث أقيم أكثر من حفل خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ومنها حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري وحفل النجمة إليسا وتامر عاشور وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وأيضًا حفل غنائي للنجم بهاء سلطان، وتشاركه الحفل المطربة كارول سماحة، وفريق مسار إجبارى.

ويستمر مهرجان العلمين في تقديم عروضه المختلفة بعدد من الحفلات الجديدة مثل حفل النجمة أنغام وحفل نجم الأغنية الشعبية حكيم وحفل الرابر العالمي روس إضافة لعدد من الفعاليات المختلفة التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.