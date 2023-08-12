إصابة 8 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الغربي بعد محور الشهيد باسم فكري اتجاه مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع ب7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الغربي اتجاه مركز نقادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.