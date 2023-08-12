مقتل سيدة في ظروف غامضة بشمال سيناء

تباشر جهات التحقيق المختصة بشمال سيناء التحقيق فى وفاة سيدة من مدينة العريش بشمال سيناء فى ظروف غامضة، بعد نقل جثمانها للمستشفى العام، وبدت عليها آثار خنق.

وكشفت التحريات الأمنية بشمال سيناء، أن المستشفى استقبلت جثة سيدة عليها آثار خنق عن طريق حبل حول الرقبة، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتشير بيانات المتوفاة إلى أنها تدعى "ا ع ا" وتبلغ 18 عاما، وتم نقل جثمانها من منزلها بمنطقة حى كرم أبو نجيلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .