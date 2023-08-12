السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: عرض الأزياء العالمى فى مهرجان العلمين الجديدة لاقى إشادة كبيرة

مهرجان العلمين الجديدة 
مهرجان العلمين الجديدة 

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن عرض الأزياء العالمي الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، بنورث سكوير مول، قدم تجربة فريدة من التسوق تجمع بين الفن والموضة، ويستمر على مدار ٣ أيام مع المصمم الفلبيني العالمي مايكل سينكو، الذي يطلق أحدث تصميماته المستوحاة من الحضارة المصرية وفنونها.

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قرار الرموز المستوحاة من الحضارة المصرية كان ذكيا جدا من قبل المصمم العالمي مايكل سينكو، حيث لاقى العرض إشادة كبيرة من الجماهير وإقبالا واسعا عليه.

وتابع أن هناك حالة من الزخم متنوعة على مستوى البرامج الخاصة بالمهرجان، سواء الفعاليات الفنية أو الرياضية أو الثقافية، حيث تشهد كل فعالية إقبالا على مستوى خاص، خاصة الفعاليات الفنية التي يشعلها عدد من أكبر نجوم مصر والوطن العربي.

 

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