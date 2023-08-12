وكيل تعليم شمال سيناء يتابع الاختبارات الإلكترونية للتقدم لمدارس المتفوقين

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأول للاختبارات الإلكترونية للتقدم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للطلاب البنين، وأعطى التوجيهات لأبنائه الطلاب بعدم الاستعجال وقراءة السؤال بكل عناية.

وأفاد المهندس هشام فرغل، مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بأن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ٢٠ طالبًا مقسمين على فترتين، وزمن كل فترة ساعتين ونصف، مضيفًا أنه يتم الاختبار في أربع مقررات، هي: العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والقدرات العقلية.

وأكد مدير مركز الإختبارات الإلكترونية لمدارس المتفوقين، بأنه سيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من جميع الاختبارات على مستوى الجمهورية وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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