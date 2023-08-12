السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهرجان العلمين.. إقبالٌ كبير وإشادة بالتنظيم

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

رصدت سالي طراد، مراسلة فضائية "dmc"، من مدينة العلمين الجديدة، أجواء مهرجان العلمين، مشيرة إلى أن الأجواء والفعاليات مازالت مستمرة مع تزايد الإقبال، حيث شهد حفل الموسيقار عمر خيرت، والفنان بهاء سلطان، والفنانة كارول سماحة، إقبالًا كبيرًا. 

وأضافت مراسلة الفضائية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، أن المهرجان بدأ قويًا واستطاع أن يحول مدينة العلمين الجديدة من مدينة عادية إلى واجهة سياحية كبيرة يأتي إليها الجميع من كل دول العالم، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية الأخرى. 

وتابعت مراسلة قناة dmc: "بالأمس كان هناك حفلات فنية متنوعة بداية من الفنان مسلم والفنان رضا البحراوي وفرقة مسار إجباري.. وهناك إشادة من الفنانين المشاركين في الحفلات بهذا التنظيم لفعاليات المهرجان".

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر الشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

8 الصبح إقبال كبير العلمين الجديد الفنان بهاء سلطان العلمين الجديدة تزايد الاقبال حفل الموسيقار عمر خيرت فعاليات المهرجان

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