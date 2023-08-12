موعد إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم لعالي والبحث العلمي عن اعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس الجاري ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحدود الدنيا بكل كلية وعدد الأماكن الشاغرة بالكليات التي تكون في المرحلة الثانية، كما أنه من المقرر أيضا أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة والحد الادنى بها.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات علمي بالمرحلة الثانية في تنسيق القبول بالجامعات 2022 كالتالي:

طب المنصورة ٣٨٧

طب سوهاج ٣٨٦

طب دمياط ٣٨٦

طب الزقازيق ٣٨٥

طب فاقوس ٣٨٤

طب كفر الشيخ ٣٨٣

طب طنطا ٣٨٣

طب أسنان جنوب الوادي ٣٨٢

طب الإسكندرية ٣٨٢

طب أسنان المنصورة ٣٨٢

طب بور سعيد ٣٨١

طب القاهرة ٣٨١

طب أسيوط ٣٨١

طب عين شمس ٣٨٠

طب المنوفية بشبين الكوم ٣٨٠

طب جنوب الوادي ٣٨٠

طب الأقصر ٣٧٩

طب بنها ٣٧٩

طب حلوان ٣٧٨

طب قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٨

طب المنيا ٣٧٨

طب أسنان الزقازيق ٣٧٨

طب السويس ٣٧٧

طب الفيوم ٣٧٧

طب أسنان كفر الشيخ ٣٧٧

طب أسنان المنوفية ٣٧٧

طب العريش ٣٧٦

طب أسنان أسيوط ٣٧٦

طب أسوان ٣٧٦

طب أسنان طنطا ٣٧٦

طب أسنان عين شمس ٣٧٦

طب أسنان الإسكندرية ٣٧٦

طب أسنان القاهرة ٣٧٦

طب بني سويف ٣٧٦

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٦

طب الوادي الجديد ٣٧٦

طب أسنان المنيا ٣٧٥

طب أسنان الفيوم ٣٧٥

طب أسنان السويس ٣٧٥

طب أسنان بني سويف ٣٧٥

علاج طبيعي كفر الشيخ ٣٧٤

علاج طبيعي بنها ٣٧٣

علاج طبيعي القاهرة ٣٧٣

صيدلة سوهاج ٣٧٣

علاج طبيعي جنوب الوادي ٣٧٢

علاج طبيعي السويس ٣٧٢

صيدلة المنصورة ٣٧٢

علاج طبيعي بني سويف ٣٧٢

صيدلة الزقازيق ٣٧١

صيدلة طنطا ٣٧١

صيدلة جنوب الوادي ٣٧١

صيدلة دمنهور ٣٧١

صيدلة القاهرة ٣٧٠

صيدلة عين شمس ٣٧٠

صيدلة الإسكندرية ٣٧٠

صيدلة بور سعيد ٣٧٠

صيدلة أسيوط ٣٧٠

صيدلة المنوفية ٣٧٠

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية ٣٧٠

صيدلة مدينة السادات ٣٧٠

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ ٣٧٠

صيدلة المنيا ٣٧٠

صيدلة حلوان ٣٦٩

صيدلة بني سويف ٣٦٩

صيدلة الفيوم ٣٦٩

صيدلة ج الوادي الجديد ٣٦٩