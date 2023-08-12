السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: برنامج تدريبي علي ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي المجاني

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي المجاني الذي تستفيد منه  21 فتاة  في مجال ريادة الأعمال ، وذلك بمركز التدريب المهني بالعريش لمدة 4 أيام، لتدريب الفتيات علي كيفية إعداد خطة العمل للمشروع، والتدريب على إعداد خطة التسويق ورأس المال المطلوب، وتكاليف الإنتاج والمشتريات وإعداد القوائم المالية وتحديد مدي استمرار المشروع، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في عمليات التنمية، وتحسين مستويات المعيشة والحد من معدلات البطالة..

وأكد محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء في تقريره للوزارة، أن الدورة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية لنشر ثقافة العمل الحر ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة تساهم في الخد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوعية الشباب بأهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030..

ونوه مدير المديرية الي دور الوزارة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب و تأسيس مشروعات ذات رأس مال صغير و إعدادهم لسوق العمل، إلى جانب تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الإقتصادية للدولة المصرية..حاضر بالدورة طارق الشوربجي مدير الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات، بحضور مدير المديرية ، ومجدي بدر مدير المركز، وصابرين صبحي المشرف علي الدورة، كما جرى تسليم  شهادات تقدير للمشاركين في نهاية الدورة تقديراً لهم على جهودهم داخل البرنامج ومشاركتهم الفعالة..

إقامة المشروعات الصغيرة التدريب المهني البرنامج التدريبي الاقتصاد القومي التنسيق مع الجهات المعنية التنمية المستدامة الصغيرة والمتوسطة القوائم المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأكثر قراءة

تعليمات هامة من جامعة حلوان الأهلية لطلاب الثانوية العامة

الخشت: تطوير شامل للبرامج التدريبية والتأهيلية بـ"دار العلوم" وفق متطلبات سوق العمل

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 12-8-2023 فى محلات الصاغة

مختار نوح لـ"الشاهد": تعزيز الانتماء للوطن يُجهض مخططات الجماعات التكفيرية

"جلدية كفر الشيخ" يُقدم الخدمة طبية لـ4500 مريض خلال أسبوع

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 12-8-2023 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين