قائمة إيرادات أفلام السينما بدور العرض أمس

حققت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي إيرادات بقيمة 3,140,138 جنيهًا.

وينافس خلال هذا الموسم عدد كبير من النجوم، حيث يعرض حاليًا 8 أفلام سينمائية استطاعت تحقيق نجاح كبير منذ عرضها، منهم 5 أفلام يستمر عرضها من موسم عيد الأضحى الماضي، فيما اشتعل الموسم الصيفي عقب طرح أفلام موسم الصيف، وهي "مرعي البريمو"، و"ع الزيرو"، و"البطة الصفرا".

وخلال هذا التقرير نرصد إيرادات الأفلام أمس، حيث تصدر فيلم "مرعي البريمو" قائمة الإيرادات، محققًا إيرادات أمس بقيمة 941,942 جنيهًا، وهو من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل ومصطفى أبو سريع ولطفي لبيب، وإخراج سعيد حامد. وجاء فيلم "ع الزيرو" في المركز الثاني، حيث حقق إيرادات بلغت 737,144 جنيهًا، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، وإخراج ماندو العدل. وجاء فيلم "بيت الروبي" في المركز الثالث، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، بإيرادات بقيمة 680,499 جنيهًا، ويشارك في البطولة نور وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وجاء فيلم "البطة الصفرا" من بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا في المركز الرابع، محققًا إيرادات بلغت 219,223 جنيهًا. واحتل فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن المركز الخامس، وحقق أمس الجمعة إيرادات بقيمة 200,754 جنيهًا.

وحقق فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور وعدد من نجوم الكوميديا أمس الجمعة إيرادات بقيمة 256,780 جنيهًا، ويحتفظ بالمركز السادس. فيما جاء فيلم "تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وهالة فاخر وعدد كبير من النجوم في المركز السابع، وحقق أمس إيرادات بقيمة 100,955 جنيهًا، فيما حقق فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وعدد من النجوم إيرادات 2.839 جنيه.