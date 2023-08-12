التحفظ على سائق تسبب في إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر التحفظ على سائق أتوبيس إصطدم بأتوبيس آخر وتسبب فى إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات وعرضة على الطب الشرعى لبيان لمدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين وإرسال تقرير مفصل بحالتهم.

والبدية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد حادث تصادم 2 أتوبيس بمدخل 3 مدينة الشروق.

وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ ونقل 5 مصابين جراء الحادث إلى مستشفى الشروق العام، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السير الاتجاهين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.