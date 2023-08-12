السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف الأقصر" تعقد الأسبوع الثقافي 21 بمسجد النور بطيبة غدا

الشيخ سيد محمد عبدالدايم
الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن اعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافى الحادى والعشرين بمسجد  النور بمدينة طيبه لمحافظة الأقصر.

وأكد مدير المديرية أن ذلك اعتبارا من غدا الأحد ولمدة 4 أيام، موجها الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون معنا في سبيل قيام أوقاف الأقصر بدورها المنشود.

يأتي ذلك، فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية  الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزاره لنشر العلم النافع فى ربوع مصرنا الحبيبة.

وكانت أعلنت وزارة الوقاف عن بدء توزيع الدفعة الثامنة من صرف الزي الأزهري السادس للأئمة، وعددهم (6620) إمامًا، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للسادة الأئمة، بمحافظات الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – القاهرة – المنيا – قنا – بني سويف – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – دمياط – مرسى مطروح – الإسماعيلية – شمال سيناء- السويس – بور سعيد.

مدير مديرية الأوقاف ء محافظة الاقصر الأسبوع الثقافي مسجد النور مدينة طيبة

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"أوقاف الأقصر" تعقد الأسبوع الثقافي 21 بمسجد النور بطيبة غدا

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