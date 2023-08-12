بينها انطلاق "ملتقى القصة" الثانى فى بيت السنارى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

ما بين فعاليات الدورة الثانية لملتقى القصة، وعروض المهرجان القومي للمسرح المصري، يذخر اليوم السبت 12 أغسطس 2023 بالعديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الخامسة مساء، تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من عروض نادي السينما المستقلة التى ينظمها المركز القومى للسينما.

وتعرض أفلام: "حكاية من الزمن الجميل" إخراج سعيد شيمي، الفيلم التسجيلى القصير "مذكرات المدينة الخالية"، الفيلم الروائى القصير "طوفان نوح" إخراج محمد حافظ، الفيلم الروائي القصير "المكتوب" إخراج ياسر سعيد.

يعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد الفني أحمد سعد الدين، ويشارك فيها مدير التصوير سعيد شيمى، اللواء أركان حرب محمد عبد القادر، الناقد أحمد النبوي وصناع الأفلام.

في سياق متصل، يقيم بيت العود العربي ــ ببيت الهراوي - خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، حفلا موسيقيا للفنان مايكل أنسي.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال كبار الملحنين منهم: نصير شمة، عمار الشريعي وطارق الجندي إلى جانب عدد من مؤلفاته.

وفي الخامسة مساء، تعقد بمركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالسيدة نفيسة، أمسية شعرية بالتعاون مع نادي القصة.

وفي الثامنة والنصف مساء، تستقبل خشبة مسرح دمنهور، حفلا فنيا موسيقيا، والذي يحييه كورال “الكيان” بقيادة المايسترو أحمد الرياني الذي قاد العديد من الفرق الغنائية الحائزة على المركز الأول على مستوى الجمهورية خمس سنوات متتالية فى مسابقات عديدة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء بدمنهور.

ــ الروائية هالة البدري بضيافة نقابة الصحفيين

وفي الواحدة ظهرا، تحل الكاتبة هالة البدري، في ضيافة لقاء جديد من لقاءات صالون السبت الثقافي، والذي تنظمه نقابة الصحفيين بقمرها الكائن بشارع عبد الخالق ثروت.

يتخلل اللقاء مناقشة لأبرز الأعمال الإبداعية والأدبية لـ هالة البدري، وإطلالة علي أهم المحطات في مسيرتها الكتابية. هذا ويشارك في اللقاء كل من: الناقد دكتور أسامة أبو طالب، الكاتب الروائي عادل سعد، والكاتب محمود الشيخ.

ــ انطلاق فعاليات الدورة الثانية لملتقى القصة

وفي الرابعة عصرا، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، انطلاق الدورة الثانية لـ “ملتقى القصة” ــ دورة يحيى حقي ــ والذي ينظمه موقع صدى ذاكرة القصة المصرية برعاية القاص والناقد سيد الوكيل ومركز ‎سيا الثقافي .

يشتمل الملتقى على أربعة جلسات؛ الأولى حول الكاتب والروائي المصري الكبير يحيى حقي. والثانية تتناول القصة القصيرة وأزمات الطبقة الوسطى في مصر في القرن العشرين، وكذلك تنويعات القصة وتحولاتها في الآن، وتسلط الجلسة الثالثة الضوء على يقظة القصة القصيرة والتجربة النسوية في القصة القصيرة، وفي الجلسة الرابعة قراءات قصصية وتبادل للأفكار بين المشاركين والمتحدثين.

ــ عرض فيلم “روزالي بلوم” بمكتبة مصر الجديدة

وفي الخامسة مساء، يعرض ضمن فعاليات نادي سينما مكتبة مصر الجديدة العامة، ببمقرها الكائن في شارع العروبة، عرض للفيلم الفرنسي الروائي الطويل “روزالي بلوم”، ويعقب العرض مناقشة خول الفيلم ورؤية صانعه جوليان بروبانو، يقدمه كلا من الناقد السينمائي سامح توفيق والكاتب أحمد عرابي.



ــ خريطة عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

وتبدأ العروض في السادسة مساء، على خشبة مسرح مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حيث تعرض “شابوه”. وفي الثامنة مساء تحتضن خشبة المسرح القومي بالعتبة، العرض المسرحي “سيدتي أنا”. وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يعرض علي مسرح السامر عرض “رضا”. وفي العاشرة مساء يحتضن معرض "نهاد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم"، عرض “الرجل الذي أكله الورق”.

ــ فعاليات المهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

وضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية في دورته العشرين، تعقد بقاعة الأغراض المتعددة التابعة للمكتبة، في الثالثة عصرا، ورشة عمل بعنوان “حرفية التمثيل المسرحي”

وفي الثامنة والنصف مساء، وعلي مسرح المكتبة المكشوف، حفل موسيقي والذي يحييه الفنان هاني عادل، تحت عنوان “رحلة الرجل الرمادي”.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة والنصف مساء ــ تستقبل خشبة مسرح القاعة الكبري بالمكتبة، العرض المسرحي “أنا كارمن”.