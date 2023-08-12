السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسار إجبارى يقدم أغنيته الأولى "نص الحاجات" بمهرجان العلمين الجديدة

حفل مسار إجبارى في
حفل مسار إجبارى في العلمين الجديدة

بدأ الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري، فقرته الغنائية بالحفل الغنائي الساهر بمهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء فقرة المطرب الشاب مسلم، التي انتهت قبل قليل وقدم فيها عدد كبير من الأغنيات.

وبدأ “مسار إجباري”، حفله وبواحدة من أشهر أغنياته التي يحفظها الجمهور وهو ما خلق نوع من التفاعل بينهم وبين الجمهور من خلال أغنية “نص الحاجات”.

وتقول كلمات نص الحاجات لمسار إجباري:

مكتوب عليك نص الحاجات
مكتوب عليك نص العمل
مكتوب عليك نص السكات
نص العياط والهمهمة
مكتوب عليك (مكتوب عليك)
نص انبساط متبقي من نص اترمى
مكتوب عليك نص السماع
ملكش حق في كلها
نص امتحان من ملزمة
نص الحلول هتحلها
مكتوب عليك حبة حاجات
حبة حاجات من ضمنها
تبص بصة على الفات
كام نص مات
كام نص عاش
كام نص مستنيك مجاش
بصة على الفات
كام نص مات
كام نص عنك مرة حاش
نص اللي كان مغفلك
ياما تهت ياما واتمنيت علامة
ومشيت عكس عكاس
واتعشمت في ناس
عايش في الوشوش، عايز ناس ماجوش
انصاص بحّوش أو بحوش لحالي
بحالي أنا اللي انكفيت وأنا اللي اكتفيت
ورحت ياما وياما جيت
لفيت وبقيت

--------

مكتوب عليك نص الحاجات
مكتوب عليك نص العمل
مكتوب عليك نص السكات
نص العياط والهمهمة
مكتوب عليك (مكتوب عليك)
نص انبساط متبقي من نص اترمى
مكتوب عليك نص السماع
ملكش حق في كلها
نص امتحان من ملزمة
نص الحلول هتحلها
مكتوب عليك حبة حاجات
حبة حاجات من ضمنها
تبص بصة على الفات
كام نص مات
كام نص عاش
كام نص مستنيك مجاش
بصة على الفات
كام نص مات
كام نص عنك مرة حاش
نص اللي كان مغفلك
ياما تهت ياما واتمنيت علامة
ومشيت عكس عكاس
واتعشمت في ناس
عايش في الوشوش، عايز ناس ماجوش
انصاص بحّوش أو بحوش لحالي
بحالي أنا اللي انكفيت وأنا اللي اكتفيت
ورحت ياما وياما جيت
لفيت وبقيت

لفريق الغنائي الشهير مسار إجباري مسار اجباري مهرجان العلمين العلمين الجديدة مسلم

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