مسلم خلال حفله بالعلمين: شكرًا لكل القائمين على التنظيم وتحيا مصر

وجه النجم الشاب مسلم شكره للقائمين على تنظيم مهرجان العلمين الجديدة خلال حفله الذي أقيم قبل قليل بمشاركة الآلاف من الجمهور.

وقال مسلم للجمهور خلال الحفل: “بقول شكرا جدا من قلبي وعاوز أقول إن مبسوط إن موجود النهاردة معاكم.. ويارب تكونوا بخير ويارب تكونوا اتبسطوا وأنا والله من قلبي اتبسطت وبشكر كل اللي ساهم إني أكون موجود النهارده هنا، وبشكر التنظيم اللي صراحة أنا بطلع حفلات برة كتير لكن إني ألاقي التنظيم ده هنا فمصر فعايز أشكر اللي ساهم في الحفلات دي واللي ساهم في إن إحنا نشوف الصرح العظيم ده ويارب دايمًا في تقدم وشكرًا ليكم وتحيا مصر”، وتفاعل الجمهور مع كلماته بشكل كبير.

وبدأ الفنان الشاب مسلم قبل قليل حفله بمهرجان العلمين الجديدة، ضمن الحفل الضخم الذي يشارك فيه المطرب الشعبي رضا البحراوي والفريق الغنائي مسار إجباري.

وحرص مسلم على تحية جمهوره مع بداية الحفل وبدأ في تقديم أغنياته التي تحظى باهتمام كبير من قبل الشباب، حيث أشعل مسرح العلمين أرينا بأغنيته "طال الغياب" وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، الذي احتشد لمشاهدة الحفل.