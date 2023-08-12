لماذا قتل الإخوان هشام بركات؟.. مختار نوح يكشف السر لـ"الشاهد"

أكد المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن كل الجرائم التي نُسبت للإخوان حقيقة، منذ بداية رش الزيت على الكباري وحتى قضية مقتل النائب السابق هشام بركات.

وأضاف مختار نوح، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “Extra news”، أن الإخوان اغتالوا الشهيد هشام بركات لإجهاضه خطة التنظيم السري في رابعة.

وأوضح أن هشام بركات وعبدالمجيد محمود قصتهما متماثلة بالنسبة لكراهية الإخوان لهم، فقد كان هشام بركات نائب عام، وكان عبدالمجيد محمود محامي عام أول، كما أنه هو من كشف قضية التنظيم السري وقضية سلسبيل، وهشام بركات هو من أجهض خطة التنظيم السري في رابعة، بإعطائه إشارة البدء.

وأشار إلى أن هشام بركات استطاع أن يقوي الدولة المصرية في هذا الجانب، حيث اختار التوقيت المناسب لإجهاض خطة التنظيم السري للإخوان، والمساعدة القضائية التي تمت، ولم الدور بمنتهى السرعة في النيابات، وبالتالي فإن هشام بركات هو من أفشل خطة التنظيم السري للإخوان في رابعة، وبالتالي تعمد الإخوان قتله، مؤكداً أن المجموعة التي قتلت هشام بركات كلها تنظيم سري، معقبًا: "المجموعة الكبيرة وليس الأولاد الذين عُدموا".