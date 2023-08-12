بناء على رغبة الجمهور.. مسلم ينهى حفله بـ "اتنسيت" فى العلمين الجديدة

اختتم النجم الشاب مسلم حفله بمهرجان العلمين الجديدة بغناء أغنيته الشهيرة “اتنسيت” للمرة الثانية، وسط تفاعل كبير من الآلاف من الجمهور الذي حرص على حضور حفل اليوم.

ولبى مسلم رغبة الجمهور بإعادة غناء الأغنية بعد أن طلبوها منه خلال الحفل، بالرغم من أنه بدأ الحفل بها وتفاعل معه الجهور وغنى الأغنية معه.

وواصل النجم الشاب مسلم تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل الذي يشاركه فيه الفريق الغنائي مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقدم النجم مسلم أغنيته الجديدة “هنتقابل”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد في جنبات مسرح العلمين أرينا لمتابعة الحفل تحت شعار كامل العدد وشاركه غناء الأغنية بشكل مميز.

وحرص مسلم على تحية جمهوره مع بداية الحفل، وبدأ في تقديم أغنياته التي تحظى باهتمام كبير من قبل الشباب، حيث أشعل مسرح العلمين أرينا بأغنيته "طال الغياب"، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، الذي احتشد لمشاهدة الحفل.

مسلم

حفل مسلم في العلمين الجديدة

حفل مسلم في العلمين الجديدة

حفل مسلم في العلمين الجديدة

حفل مسلم في العلمين الجديدة

حفل مسلم في العلمين الجديدة

حفل مسلم في العلمين الجديدة