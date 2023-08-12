السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بناء على رغبة الجمهور.. مسلم ينهى حفله بـ "اتنسيت" فى العلمين الجديدة

حفل مسلم في العلمين
حفل مسلم في العلمين الجديدة

اختتم النجم الشاب مسلم حفله بمهرجان العلمين الجديدة بغناء أغنيته الشهيرة “اتنسيت” للمرة الثانية، وسط تفاعل كبير من الآلاف من الجمهور الذي حرص على حضور حفل اليوم.

ولبى مسلم رغبة الجمهور بإعادة غناء الأغنية بعد أن طلبوها منه خلال الحفل، بالرغم من أنه بدأ الحفل بها وتفاعل معه الجهور وغنى الأغنية معه.

وواصل النجم الشاب مسلم تقديم أغنياته ضمن الحفل الغنائي الضخم المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل الذي يشاركه فيه الفريق الغنائي مسار إجباري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقدم النجم مسلم أغنيته الجديدة “هنتقابل”، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد في جنبات مسرح العلمين أرينا لمتابعة الحفل تحت شعار كامل العدد وشاركه غناء الأغنية بشكل مميز.

وحرص مسلم على تحية جمهوره مع بداية الحفل، وبدأ في تقديم أغنياته التي تحظى باهتمام كبير من قبل الشباب، حيث أشعل مسرح العلمين أرينا بأغنيته "طال الغياب"، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، الذي احتشد لمشاهدة الحفل.

مسلم 
حفل مسلم في العلمين الجديدة
حفل مسلم في العلمين الجديدة
حفل مسلم في العلمين الجديدة
حفل مسلم في العلمين الجديدة
حفل مسلم في العلمين الجديدة
حفل مسلم في العلمين الجديدة
حفل مسلم في العلمين الجديدة
النجم الشاب مسلم مسلم بمهرجان العلمين الجديدة اتنسيت الجمهور أغنيته

الأكثر قراءة

تفاصيل فيديو خطف حقيبة يد من أجنبى الجنسية فى العجوزة

"أوقاف القاهرة" تكشف حقيقة مقتل إمام مسجد بالأميرية

بناء على رغبة الجمهور.. مسلم ينهى حفله بـ "اتنسيت" فى العلمين الجديدة

ماضي توفيق الدقن: «طبيعة والدي بالمنزل اختلفت تمامًا عن السينما»

الباز: أحد المرشحين المحتملين للرئاسة مدعوم من الإخوان

ماضي توفيق الدقن: والدي احترف كرة القدم وكان عاشقًا لـ«الزمالك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين