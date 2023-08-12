السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وصلت إلى أعلى مستوى لها

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.

وأكدت الصحيفة أن أكثر من 2000 شخص فُقدوا وسط البحر المتوسط في طريقهم للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الهجرة غير الشرعية عبر عمليات العبور غير النظامية على الحدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الأشخاص الذين يسلكون طريق الهجرة الأكثر فتكًا في العالم عبر وسط البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى الاتحاد الأوروبي تضاعف بأكثر من الضعف، مما أدى إلى عمليات العبور غير النظامية على الحدود الخارجية للكتلة إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.

وقال التقرير البريطاني، إنه مع عودة الهجرة إلى صدارة الأجندة السياسية في أوروبا، بما في ذلك في بريطانيا، قالت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية إن عدد الوافدين غير النظاميين ارتفع بنسبة 13% بين يناير ويوليو إلى 176100 ، وهو أعلى رقم في الفترة منذ 2016.

وأضافت الوكالة أن الزيادة مدفوعة بالكامل بزيادة 115% في عدد الأشخاص الذين يستخدمون طريق "وسط البحر المتوسط"، والذي يعد الآن طريق الهجرة الرئيسي إلى الاتحاد الأوروبي ويمثل أكثر من نصف جميع عمليات اكتشاف الحدود في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لبيانات من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد حتى الآن في عام 2023 أكثر من 2090 شخصًا في البحر الأبيض المتوسط ​​، معظمهم على الطريق المركزي.

وقالت الوكالة إن الطريق من ليبيا أو تونس شمالًا إلى اليونان أو إيطاليا قد يستغرق عدة أيام، وغالبًا ما يتم تصنيعه في قوارب غير صالحة للإبحار ومثقلة بشكل خطير، واستخدمه بنجاح أكثر من 89000 شخص في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

وأضافت: يُعتقد أن 41 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم الأسبوع الماضي عندما غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. 

الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض البحر الأبيض المتوسط الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية الجارديان البريطانية

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