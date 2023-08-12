السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء: النمو المفاجئ للاقتصاد البريطانى لن يدوم طويلا

بريطانيا
بريطانيا

أكد خبراء لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن النمو المفاجئ الذي سجله الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2023 لن يدوم طويلًا؛ بسبب الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة وتأثيرها على النشاط الاقتصادي خلال الأرباع المقبلة من العام الجاري.

وقال التقرير، إن الاقتصاد البريطاني نما بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، مدفوعًا بالارتفاعات القوية في التصنيع والإنفاق الاستهلاكي والحكومي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2٪ مقارنة بالربع السابق، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين لنمو صفري، في الربع الأول ارتفع الإنتاج بنسبة 0.1٪. 

وقال دارين مورجان، مدير مكتب الإحصاء الاقتصادي، إن هبوط أسعار المواد الخام ساهم في نمو التصنيع، كما ساعدت الزيادة في أنشطة الضيافة في الحفاظ على حركة الاقتصاد، كما فعل الإنفاق الحكومي على الإدارة العامة والدفاع والصحة. 

واضاف مورجان، من المحتمل أن يكون الإنفاق الاستهلاكي المهم للغاية قد عزز في يونيو بسبب الطقس الجيد وسلسلة الأحداث الحية، بناءً على الأدلة القصصية من الشركات التي استشهد بها مكتب الإحصاء. 

وقال جوناثان مويس، رئيس أبحاث استثمار: "المملكة المتحدة ليست بأي حال من الأحوال خارج الغابة، وأن الطقس "الكئيب" في يوليو وأغسطس سيؤثر على الأرجح على إنفاق الأسر في الربع الثالث. 

وأضاف أن تنمية الاقتصاد هي إحدى الأولويات الخمس لحكومة المملكة المتحدة لهذا العام، والتي حددها رئيس الوزراء ريشي سوناك في أوائل يناير، على الرغم من أنه لم يحدد مقدارها، لكن الأولوية الأخرى هي خفض التضخم إلى النصف.

و بلغ معدل التضخم السنوي 10.5٪ في ديسمبر، وتباطأ إلى 7.9٪ في يونيو وظل أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ في محاولة لترويض الأسعار، واصل البنك المركزي حملته لرفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي على الرغم من الألم الذي تسببه هذه الارتفاعات تدريجيًا في بعض أجزاء الاقتصاد. 

ورفع صناع السياسة التكلفة الرئيسية للاقتراض في المملكة المتحدة إلى 5.25٪ - وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2008. 

وأشاروا إلى أن الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة من المرجح أن "تؤثر بشكل متزايد على النشاط والتضخم في المملكة المتحدة" في الأرباع القادمة، على عكس أقرانها في مجموعة السبعة، لم يعد اقتصاد المملكة المتحدة بعد إلى مستويات ما قبل الوباء. 

اقتصاد المملكة المتحدة الإحصاءات الوطني الإحصاءات الوطنية الاقتصاد البريطاني التضخم السنوي

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