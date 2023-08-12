مانشستر سيتى يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية فى شباك بيرنلى

استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على بيرنلي بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة الأولى من البريميرليج موسم 2023-2024.

سجل ثلاثية مانشستر سيتي، إرلينج هالاند "هدفين" في الدقيقتين 4 و36 ورودري في الدقيقة 75.

وحصد السيتي الثلاث نقاط الأول في البريميرليج.



أحداث الشوط الأول

أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته أمام بيرنلي بالتقدم بهدفين نظيفين في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023-2024.

سجل النجم النرويجي إرلينج هالاند ثنائية فريق مانشستر سيتي في الدقيقتين 4 و36 من عمر الشوط.

مانشستر سيتي استهل الشوط الأول بقوة، وتمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الرابعة عن طريق إرلينج هالاند بعد كرة عرضية من كايل ووكر من جهة اليمين مهدها رودري بالرأس من يسار منطقة الجزاء قابلها هالاند بتسديدة بباطن القدم اليسرى من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة، سدد كيفن دي بروين من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وأجرى السيتي تغييرا في الدقيقة 22 بعد إصابة كيفن دي بروين قبل أن يغادر ملعب المباراة ونزول ماتيو كوفاسيتش بدلاً منه.

في الدقيقة 29 أهدر بيرنلي فرصة خطيرة، ليلي فوستر لاعب بيرنلي مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة بباطن القدم اليمنى مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد كرة عرضية من كايل ووكر من جهة اليمين استلمها جوليان ألفاريو داخل منطقة الجزاء فمرر الأخير من لمسة واحدة إلى هالاند المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية من لمسة واحدة سكنت يسار المرمى.

أحداث الشوط الثاني

مانشستر سيتي استمر في الضغط من أجل تسجيل مزيد من الأهداف وسط تراجع من لاعبي بيرنلي.

في الدقيقة 54، حدثت تسديدة من رودري لاعب مانشستر سيتي من خارج منطقة الجزاء ابعدها الحارس جيمس ترافورد من أعلى منتصف مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

تسديدة من جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ونجح رودري في إحراز الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي بالدقيقة 75 بعد ركلة حرة بالقرب من منطقة جزاء بيرنلي جهة اليسار نفذت بعرضية من فودين إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الدفاع بشكل خاطيء فوصلت الكرة إلى رودري المتمركز على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت منتصف المرمى.