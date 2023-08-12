السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": "أرفض تسمية رابعة بالاعتصام.. وأسميها خطة تقسيم مصر"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومختار نوح

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية: "أرفض تسمية رابعة بالإعتصام وأسميها خطة تقسيم مصر".

وأضاف “نوح”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة: "لذلك أرفض تسمية رابعة بالاعتصام، لأنه كانت خطة لتقسيم مصر، وستبدأ من رابعة، حتى أي مواطن يلاحظ أن الهدف من هذا الاعتصام لما يقال، إنما مرسي راجع دي هتاف، والذي يحدث شتائم وإهانة لقيادات الدخلية والجيش ولكن لم يفصحوا عن أي طلبات، حتي البلتاجي لم يعلم بأهداف الاعتصام، وعصام العريان لم يعرف، لأنهم كانوا مستبعدين وبعيد عن التنظيم السري للإخوان". 

وتابع:"عصام العريان كان مستبعد من مكتب الإرشاد وانضمامه للتنظيم السري أعاده، وعندما دخل عصام العريان مكتب الإرشاد تم الموافقة على  دخوله التنظيم السري للجماعة، ورفضوا تصعيده داخل التنظيم، لأن التنظيم السري ليس له قوانين، هم عبارة عن 6 أشخاص من علي غزلان وخيرت الشاطر وغيرهم، عبارة عن عصابة داخل الجماعة هي من تسيطر عليه".

مواد متعلقة

مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان فتحوا باب التبرعات رسميا لرابعة لإقامة دولة موازية

الكينج والكابو يغنيان "عالم جريء" بمهرجان العلمين.. وحميد: أنا من المنايرة

مختار نوح لـ"الشاهد": الغرب طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة فى رابعة أو سيناء

مختار نوح لـ"الشاهد": 80% من الموجودين فى رابعة آثمون وجهلاء

حميد الشاعرى يشعل مهرجان "العالم علمين" بأغنية "وين أيامك"

محمد منير يشعل مهرجان العلمين بأغنية "علمونى عنيكى"

جمهور مهرجان العلمين للكينج: الكبير كبير بنحبك يا منير

ضياء رشوان: 9 مليارات جنيه تكلفة إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة

الأكثر قراءة

قناة الناس| عصام الروبى: يتقرب العبد إلى الله بمعاونة الناس (فيديو)

بتوقيع "المتحدة".. تفاعل جماهيرى مع مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز

مختار نوح لـ"الشاهد": يحيى موسى هو القاتل الأول فى للمستشار هشام بركات

دعاء الفجر اليوم السبت 12-8-2023

مختار نوح لـ"الشاهد": "أرفض تسمية رابعة بالاعتصام.. وأسميها خطة تقسيم مصر"

مختار نوح لـ "الشاهد": التنظيم السرى للإخوان مشتت بعد حبس خيرت الشاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين