مختار نوح لـ"الشاهد": "أرفض تسمية رابعة بالاعتصام.. وأسميها خطة تقسيم مصر"

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية: "أرفض تسمية رابعة بالإعتصام وأسميها خطة تقسيم مصر".

وأضاف “نوح”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة: "لذلك أرفض تسمية رابعة بالاعتصام، لأنه كانت خطة لتقسيم مصر، وستبدأ من رابعة، حتى أي مواطن يلاحظ أن الهدف من هذا الاعتصام لما يقال، إنما مرسي راجع دي هتاف، والذي يحدث شتائم وإهانة لقيادات الدخلية والجيش ولكن لم يفصحوا عن أي طلبات، حتي البلتاجي لم يعلم بأهداف الاعتصام، وعصام العريان لم يعرف، لأنهم كانوا مستبعدين وبعيد عن التنظيم السري للإخوان".

وتابع:"عصام العريان كان مستبعد من مكتب الإرشاد وانضمامه للتنظيم السري أعاده، وعندما دخل عصام العريان مكتب الإرشاد تم الموافقة على دخوله التنظيم السري للجماعة، ورفضوا تصعيده داخل التنظيم، لأن التنظيم السري ليس له قوانين، هم عبارة عن 6 أشخاص من علي غزلان وخيرت الشاطر وغيرهم، عبارة عن عصابة داخل الجماعة هي من تسيطر عليه".