سيناتور أمريكى يحذر من خطر اندلاع ثورة أو حرب أهلية فى بلاده

قال النائب الجمهوري عن ميتشيغان مات مادوك إن الولايات المتحدة قد تواجه حربا أهلية أو ثورة إذا استمرت الحكومة الأمريكية باستخدام الوزارات كأسلحة ضد الأمريكيين ذوي التوجه المحافظ.

وجاء في خطاب مسجل للسياسي الجمهوري: "إذا استمرت الحكومة في استخدام الوزارات كسلاح ضد المحافظين والمواطنين دافعي الضرائب.. حينها سيغضب أحدهم لدرجة يطلق النار.. أو أننا سنشهد حربا أهلية أو ربما ثورة.

وأعرب مادوك في الخطاب الذي قيل أنه ألقاه في أغسطس أمام مؤيديه عن اعتقاده بأن الديمقراطيين يخططون "للتلاعب مجددا" بالانتخابات، ومحاولة حرمان المواطنين الأمريكيين حتى من مجرد التشكيك في نتائج التصويت.

وأضاف السياسي : ما يريدون إيصاله لنا هو أن كل من يشكك أو يطعن في نتائج انتخابات 2024 سيكون معرضا للخطر.