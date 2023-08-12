مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان عبروا عن خيانتهم بالتهليل للأسطول الأمريكى

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن توقيت فض رابعة مهم لمنع مخطط ازدواج المشروعية والاستعانة بالقوى الخارجية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة: "التوقيت الذي قامت فيه السلطات المصرية الشرعية في هذا الوقت كان توقيت متقن؛ لأن كان هناك أيام تفصلنا عن مشروع الدولة الموازية، بعد ما كونوا برلمان كان ينقصهم بعض الهيئات لاكتمال الدولة وازدواح المشروعية، ويتم تدويل القضية المصرية بقوى ومؤسسات خارجية لتقسيم الدولة".

وتابع: "كل ذلك كان يعلمه قيادات اعتصام رابعة، وكانوا يجلسون مع الأمريكان؛ لأنه ليس من السهل أن جمهور الاعتصام أن يهلل بقدوم الأسطول الأمريكي، وهم نفس نوعية من رحبوا بقدوم فرنسا في ليبيا ضد القزافي، فالإخوان عبروا عن خيانتهم بالتهليل للأسطول الأمريكي".