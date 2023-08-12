مختار نوح لـ"الشاهد": البرادعى رفض فض اعتصام رابعة لعلمه بمخطط إنشاء دولة موازية

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن محمد البرادعي رفض فض اعتصام رابعة لعلمه بمخطط الإخوان لإنشاء دولة موازية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: “محمد البردعي هو من وقف وراء محاكمة السيسي عالميًا، ووقف وراء مفهوم الاختفاء القسري”.

وتابع: "القبض حتى لو قسري لا تحاسب عليه، ومن هنا نشأ هذا المصطلح في القانون الدولي، ومن هنا دعم البرادعي هذا المفهوم ولقنه لمعظم الحقوقيين في هذه الفترة".