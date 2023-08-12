السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": البرادعى رفض فض اعتصام رابعة لعلمه بمخطط إنشاء دولة موازية

مختار نوح
مختار نوح

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن محمد البرادعي رفض فض اعتصام رابعة لعلمه بمخطط الإخوان لإنشاء دولة موازية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: “محمد البردعي هو من وقف وراء محاكمة السيسي عالميًا، ووقف وراء مفهوم الاختفاء القسري”. 

وتابع: "القبض حتى لو قسري لا تحاسب عليه، ومن هنا نشأ هذا المصطلح في القانون الدولي، ومن هنا دعم البرادعي هذا المفهوم ولقنه لمعظم الحقوقيين في هذه الفترة".

مواد متعلقة

مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان فتحوا باب التبرعات رسميا لرابعة لإقامة دولة موازية

الكينج والكابو يغنيان "عالم جريء" بمهرجان العلمين.. وحميد: أنا من المنايرة

مختار نوح لـ"الشاهد": الغرب طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة فى رابعة أو سيناء

مختار نوح لـ"الشاهد": 80% من الموجودين فى رابعة آثمون وجهلاء

حميد الشاعرى يشعل مهرجان "العالم علمين" بأغنية "وين أيامك"

محمد منير يشعل مهرجان العلمين بأغنية "علمونى عنيكى"

جمهور مهرجان العلمين للكينج: الكبير كبير بنحبك يا منير

ضياء رشوان: 9 مليارات جنيه تكلفة إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة

الأكثر قراءة

"المتحدة" تعلن تعيين خالد صلاح مساعدا للرئيس التنفيذى لشؤون المحتوى الرقمى

مسلم خلال حفله بالعلمين: شكرًا لكل القائمين على التنظيم وتحيا مصر

حفل مسلم ومسار إجبارى والبحراوى يرفع شعار كامل العدد بالعلمين الجديدة (صور)

الكاتب أشرف أيوب يتحدث عن طقوس المصريين فى "صوم العذراء" (حوار)

تفاصيل فيديو خطف حقيبة يد من أجنبى الجنسية فى العجوزة

مختار نوح لـ"الشاهد": البرادعى رفض فض اعتصام رابعة لعلمه بمخطط إنشاء دولة موازية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين