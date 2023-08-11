الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عصام الروبى: يتقرب العبد إلى الله بمعاونة الناس (فيديو)

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّه حينما يتقرب العبد إلى الله تعالى بمعاونة الناس، مستشهدًا بقوله تعالى "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس".

وأضاف الروبي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات"، المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ الصدقة لا تكون إلا من إنسان إلى الآخر، فهي معاونة، فيقف الإنسان معهم ويعاونهم يساندهم ويدفع لهم من مال الله الذي عنده إليهم، لافتًا إلى أن الإنسان هنا يتاجر مع الله سبحانه وتعالى من باب نهر الحسنات الجاري. 

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس ايات بينات معاونة الناس الصدقة نهر الحسنات الجاري

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