الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية فى انعاش القلب بمصيف بلطيم

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

نظم فرع هيئة الإسعاف المصرية بكفر الشيخ بمصيف بلطيم، بالتعاون مع رئيس مصيف بلطيم ، وبحضور مدير الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دورة تدريبية عملية على سبل انعاش القلب الرئوي المتقدم ، بهدف رفع الوعي لدى المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمشاركة المصطافين في الدورة، والاستفادة من المختصين عن سبل الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، مقدما الشكر لكل العاملين بهيئة الإسعاف المصرية عامة، وبفرع كفر الشيخ خاصة، لما يقدمونه من خدمات متعددة لأهالينا بالمحافظة وبمصيف بلطيم.

جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع الدلتا، والمشرف على فرع كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو حمص، مدير الادارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية، وهاني ندا، نائب رئيس مدينة مصيف بلطيم.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزوري، إن فرع هيئة الإسعاف المصرية بكفر الشيخ، ومصيف بلطيم، استقبل الدكتور محمد أبو حمص، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية، متفقداً نقاط الإسعاف على الطريق الدولي الساحلي، ونقاط الإسعاف بمصيف بلطيم.

وأضاف الجنزوري، أن الدكتور محمد أبو حمص، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف المصرية، ألقى دورة تدريبية عملية على سبل إنعاش القلب الرئوي المتقدم، لإنقاذ الحياة، بحضور عدد من المصطافين، وهو ما تستهدفه هيئة الإسعاف المصرية، لرفع درجة الوعي الإسعافي لدى المصطافين، ليتمكنوا من إسعاف الغريق، لحين وصول طاقم الإسعاف.

 

تدريب انعاش القلب إسعاف بلطيم

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