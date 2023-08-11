قناة الناس| أمين الفتوى يكشف سر محبة المصريين الخاصة للسيدة نفيسة (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إنَّ هناك محبة وفضلا خاصا بالسيدة نفسية رضي الله عنها، لافتًا إلى كم النفحات والبركات التي تتواجد أثناء زيارة مسجد السيدة نفسية.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري"، المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ التدين المصري جعل كل أجزاء حياتنا يمتلئ بنفحات أهل البيت، مؤكدًا أن في زيارتهم يدخل الإنسان حاملًا الهم يخرج حاملًا الخير والرزق والفرح والسعادة.

وأوضح أمين الفتوى، أن تدين المصريين تتنوع فيه الأرزاق في المقامات لتتوزع على الأحباب، وبات كل شخص يجد راحته حينما يكون في مكان ما يحس فيه بالأمان بسيدنا النبي صلّ الله عليه وسلم.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.