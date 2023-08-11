الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد اتهامات بسرقة ألحانه.. عمرو مصطفى يُثير الجدل بسلسلة «هل تعلم»

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

اشتهر الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بتعدد خلافاته مع الكثير من مشاهير الوسط الفني، الهضبة عمرو دياب والمطرب رامي صبري، كانا على رأس قائمة خلافاته، حيث وجه لهما اتهامات بسرقة ألحانه.

حيلة جديدة استخدمها "مصطفى" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث أطلق سلسلة من المنشورات بعناون "هل تعلم؟". 

ولفت "مصطفى" الأنظار خلال الفترة الماضية بسلسلة "هل تعلم" لرصد تاريخه الفني بأسماء الأغاني التي قام بتلحينها واسم المطربين الذين قاموا بغنائها، وترجم البعض هذا التصرف بأنه تبرير لسبب اتهام الآخرين بسرقة ألحانه وكثرة الخلافات مع المطربين.

"يمكن خير" والخلاف مع رامى صبرى 

وكانت أغنية "يمكن خير" سبب خلاف عمرو مصطفى مع المطرب رامي صبري، حيث اتهم الأول الثاني خلال لقائه على شاشة "دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري بأنه استراح لحن أغنية "يمكن خير" وهو ما اعتبره سرقة.

وحرص رامي صبري على الرد، وذلك بعد قيام عمرو مصطفى بإغلاق أغنية "يمكن خير" لرامي صبري من موقع "يوتيوب".
 

رامي صبري يرد بـ"فيديو"

ونشر "رامي" مقطع فيديو ليرد على عمرو مصطفى، أكد من خلال الفيديو أن أغنيته "يمكن خير" من ألحانه، وتم تلحينها في شهر أكتوبر من عام 2019، وطرحت 2023، وأكد رامي صبري أنه سيقدم كل ما يثبت بأن لحن اغنية "يمكن خير" من ألحانه وليست ألحان عمرو مصطفي لإدارة موقع "يوتيوب" حتى يتم إنهاء أزمة الأغنية.

وتابع: "بالدليل يمكن خير لحن رامي صبري أي حد يقدر يوقف أي أغنية يوتيوب لحد لما يوتيوب يتأكد أنها ملك صاحب الأغنية، بس ردينا بالفيديو علشان كمان الجمهور يعرف ويتأكد إننا ما بناخدش لحن مش بتاعنا ونكتب عليه اسمنا".

وأكمل: "محاربة النجاح مش الحل.. الحل إنك تشتغل على نفسك وتركز في شغلك وتعمل جديد علشان الجمهور يستمتع مش تحارب النجاح".

واختتم رامي قائلًا: "يمكن خير من ضمن نجاحات رامي صبري وليست أولها ولا آخرها. ربنا يهدي الجميع ونركز في صناعة الموسيقى بدل ما نهدها".

الفي الفيديو الفت الهضبة عمرو دياب الاعلا الاعلامية ايمان الحصري إيمان

الأكثر قراءة

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

الباز: أحد المرشحين المحتملين للرئاسة مدعوم من الإخوان

نهاية درامية لرباعى إجرامى فى مدينة الشروق

الباز: محمد هنيدى يرتكب جريمة فى حق نفسه

الباز يقدم بلاغًا على الهواء ضد مافيا احتكار السجائر فى "كلوت بك"

بالتفاصيل.. كل شيء عن التهاب الجلد العصبي وطرق الوقاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين