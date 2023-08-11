بعد اتهامات بسرقة ألحانه.. عمرو مصطفى يُثير الجدل بسلسلة «هل تعلم»

اشتهر الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بتعدد خلافاته مع الكثير من مشاهير الوسط الفني، الهضبة عمرو دياب والمطرب رامي صبري، كانا على رأس قائمة خلافاته، حيث وجه لهما اتهامات بسرقة ألحانه.

حيلة جديدة استخدمها "مصطفى" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، حيث أطلق سلسلة من المنشورات بعناون "هل تعلم؟".

ولفت "مصطفى" الأنظار خلال الفترة الماضية بسلسلة "هل تعلم" لرصد تاريخه الفني بأسماء الأغاني التي قام بتلحينها واسم المطربين الذين قاموا بغنائها، وترجم البعض هذا التصرف بأنه تبرير لسبب اتهام الآخرين بسرقة ألحانه وكثرة الخلافات مع المطربين.

"يمكن خير" والخلاف مع رامى صبرى

وكانت أغنية "يمكن خير" سبب خلاف عمرو مصطفى مع المطرب رامي صبري، حيث اتهم الأول الثاني خلال لقائه على شاشة "دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري بأنه استراح لحن أغنية "يمكن خير" وهو ما اعتبره سرقة.

وحرص رامي صبري على الرد، وذلك بعد قيام عمرو مصطفى بإغلاق أغنية "يمكن خير" لرامي صبري من موقع "يوتيوب".



رامي صبري يرد بـ"فيديو"

ونشر "رامي" مقطع فيديو ليرد على عمرو مصطفى، أكد من خلال الفيديو أن أغنيته "يمكن خير" من ألحانه، وتم تلحينها في شهر أكتوبر من عام 2019، وطرحت 2023، وأكد رامي صبري أنه سيقدم كل ما يثبت بأن لحن اغنية "يمكن خير" من ألحانه وليست ألحان عمرو مصطفي لإدارة موقع "يوتيوب" حتى يتم إنهاء أزمة الأغنية.

وتابع: "بالدليل يمكن خير لحن رامي صبري أي حد يقدر يوقف أي أغنية يوتيوب لحد لما يوتيوب يتأكد أنها ملك صاحب الأغنية، بس ردينا بالفيديو علشان كمان الجمهور يعرف ويتأكد إننا ما بناخدش لحن مش بتاعنا ونكتب عليه اسمنا".

وأكمل: "محاربة النجاح مش الحل.. الحل إنك تشتغل على نفسك وتركز في شغلك وتعمل جديد علشان الجمهور يستمتع مش تحارب النجاح".

واختتم رامي قائلًا: "يمكن خير من ضمن نجاحات رامي صبري وليست أولها ولا آخرها. ربنا يهدي الجميع ونركز في صناعة الموسيقى بدل ما نهدها".