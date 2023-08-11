26 ألف مستفيد من خدمات «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تقديم 26 ألفا و752 خدمة من خلال حملة "100 يوم صحة"، أمس الخميس 10 أغسطس، في جميع مراكز المحافظة، وأن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 1573 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2542 خدمة.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ 72 طفلا، فيما قدمت 1936 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أن الحملة قدمت 141 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و237 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 210 مواطن، وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 2710 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3766 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2698 طفلا.

وأضاف الدكتور طارق الشربيني، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، جميع المواطنين بضرورة إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأيضا أماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".