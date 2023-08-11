نهاية درامية لرباعى إجرامى فى مدينة الشروق

قرر 4 شباب من محافظة الغربية، التوجه إلى مدينة الشروق بحثًا عن الرزق، إلا أنهم رفضوا البحث عن مصدر للكسب الحلال، وقرروا مجتمعين خوض رحلة البحث عن الثراء السريع، فكانت نهايتهم خلف أسوار السجن.

4 شباب قادهم طمعهم إلى الاتجار في المخدرات، بعد أن هيأ لهم الشيطان إمكانية أن يجمعوا أموالا كبيرة، بدون أن يشعر بهم أحدا، لكن هناك تدابير أخرى لم يضعوها في الحسبان.

المتهمون وصلوا لمصدر يمكنهم من خلاله الحصول على مخدر الهيروين، وكان دورهم يقتصر على توزيعه على المدمنين، ونجحا بالفعل في جمع أموال كثيرة، فزاد طمعهم بعد أن أعمى المال الحرام قلوبهم وأعينهم تمام، فقرروا أن يكملوا في طريق المال الحرام.

قوة أمنية بقيادة الرائد عمرو أشرف والرائد محمد عاشور، معاوني مباحث قسم شرطة الشروق، نجحوا في رصد الشباب الأربعة، وما أن اقتربت منهم حتى انتابتهم حالة من الارتباك الشديد، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر “الهيروين”.

على الفور تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الشروق، وعلى الفور قام المقدم أحمد عويس بإخطار اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة للمباحث، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأنهم جميعا من محافظة الغربية، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة الهيروين بقصد الاتجار.

وقررت نيابة الشروق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المخدرات.