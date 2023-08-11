الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: نجاحات مصرية كبيرة في ملف دعم حقوق ذوي الهمم

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف دعم ذوي الهمم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء  تعزيز حقوق الإنسان.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بإعلان نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مواصلة حصر السيدات ذوات الإعاقة، بعد تسجيل ما يزيد عن 182 ألف سيدة، في إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، حرص الدولة على تعزيز مختلف برامج الحماية الاجتماعية، من خلال سياسات وتشريعات داعمة لهذا التوجه.

وأشاد “محسن” بإعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن حملتها بشأن استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بنهاية يناير 2024، على مستوى الجمهورية.

وأكد نائب الصعيد، أن هذا الإجراء يهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة.

وأوضح النائب احمد محسن، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من الحصول على العديد من المميزات مثل إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج في المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% في كافة المسابقات، وغيرها من الخدمات.

إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أشخاص ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية النائب أحمد محسن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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