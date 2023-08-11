الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدورى الإنجليزى.. هالاند وألفاريز يقودان هجوم مانشستر سيتى أمام بيرنلى

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام بيرنلي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي.

ويستهل حامل لقب الدوري الإنجليزي، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الصاعد حديثا بيرنلي على ملعب الأخير.

ويسعى السيتي لتحقيق فوزًا كبيرًا في مباراة اليوم ليوجّه رسالة مبكرة إلى المنافسين.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ولكر - مانويل أكانجي - ناثان أكي - ريكو لويس

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: جوليانو ألفاريز - إرلينج هالاند

بيب جوارديولا مانشستر سيتى بيرنلي الإنجليزي الدورى الانجليزى هالاند ألفاريز

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