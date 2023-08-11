دفتر أحوال «الداخلية»| ضبط هارب من جنايتي قتل.. وغسيل أموال بـ50 مليون جنيه

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

ضبط متهمين بغسيل 50 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الشرقية، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال.

مصرع طفل غرقًا بترعة شمال قنا

لقى طفل مصرعه، اليوم الجمعة، غرقا داخل ترعة في قرية فاو بحري بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثته إلى مشرحة المستشفى.

القبض على مُشعوذ داخل مسجد بالخليفة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بالقاهرة.

الأمن يتدخل لتوصيل شاب بمكان وفاة والده

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لشخص مجهول توفي داخل أحد المستشفيات بمدينة الخانكة في القليوبية، للتعرف على هويته.

العثور على توأم حديث الولادة تحت شجرة فى الإسماعيلية

عثر عدد من أهالي منطقة الحلوس، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، على طفلين رضيعين توأم حديثي الولادة ملقى بهما تحت شجرة خلف متجر شهير بالإسماعيلية.

ضبط شخص يدير محطة لا سلكية غير مرخصة فى إطسا بالفيوم

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لإدارته محطة بث تليفزيوني لاسلكية دون ترخيص، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ضبط هارب من جنايتي قتل

تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن أسوان، من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة "محكوم عليه بالمؤبد فى جنايتى قتل عمد"- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو- حال استقلاله سيارة قيادة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز- وبحوزتهما (بندقية آلية- 10 خزن آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).