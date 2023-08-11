عمار حمدى يوافق على الانضمام إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة

وافق عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق، رغبته في التعاقد مع عمار حمدي لتدعيم وسط الفريق.

وخرج عمار حمدي من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث لم يتم قيده في قائمة الفريق الأولية قبل أن يتم الاستقرار على تجديد إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى عمار حمدي أكثر من عرض، أبرزهم سيراميكا كليوباترا وفيوتشر وزد والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وسموحة، لكنه وافق على اللعب في صفوف سيراميكا كليوباترا باعتباره نادٍ قاهري وهو يرغب في البقاء بالقرب من أهله.