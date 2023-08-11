استمرار عقوبة "الدسوقي" في الإسماعيلي وقبول الطعن على قرار كاس

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي استمرار توقيع 20 ألف جنيه غرامة ضد محمد الدسوقي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم لكل وحدة تدريبية يتخلف عنها بعد أن رفع راية العصيان منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد لرغبته الانضمام للاتحاد السكندري قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وكان إيهاب جلال المدير الفني الجديد للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى أشرفوا اليوم الجمعة علي المران المسائي بوجود كلا من محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى باهر المحمدي ومحمد هاشم وإياد العسقلاني ومحمد عمار وعماد حمدي ومحمد نصر وعصام صبحي ومحمود الشبراوي ومحمد بيومي وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي وأحمد محسن ومحمد عبد السميع ومحمد مخلوف ومصطفى فارس ومحمد حسن وحازم مرسي وباسم مرسي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبد الله السعيد وعبد الله محمد ومروان حمدي وأحمد عبد الوهاب ومحمد إيهاب وبشار أشرف وأحمد عبد السميع وعمرو سعيد ومحمود ياسين وحسن صابر واستغرق مدته 60 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية.

تجدر الإشارة إلى أن مران الإسماعيلي الليلة شهد انتظام باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي بينما غاب التونسي حمدي النقاز والغاني ياو أنور لتأخر حضورهما من بلادهما بسبب التأشيرات وانقطاع دسوقي المتعمد عن التدريبات.