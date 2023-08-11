الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تكنولوجيا يوجه نصائح لأولياء الأمور بشأن تعامل الأطفال مع "الموبايل"

جريدة الدستور

قال الدكتور فتحي شمس الدين، خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إنه يوجد مبدأ في الدراسات الإعلامية يسمى "المشاهدة الناقدة"، لافتاً إلى أنه يجب على الوالدين أن يشرحوا للأطفال بعض الظواهر الغريبة في المحتوى الذي يشاهدونه، على سبيل المثال، في الكرتون وهو المحتوى المفضل لدى الأطفال، لابد من شرح سبب طيران بعض الشخصيات الكرتونية، وغيرها من الظواهر.

وأضاف الدكتور فتحي شمس الدين خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أن الطفل عندما يتطور في استخدام السوشيال ميديا، ومن ثم يرى محتوى يعتمد في الأساس على ثقافة "الشير والتريند والمشاهدات، وما إلى ذلك"، فلابد للأب والأم أن يقوموا بتوعية الطفل للمحتوى الذين يشاهدونه. 

وأشار إلى أن ما يحدث بكل أسف، هو أن الوالدين يعطون أطفالهم الهاتف المحمول من أجل إسكاتهم، لدرجة أن الطفل عند حديثه في هذا التوقيت لا يرد على والديه، وهو ما يتسبب في زيادة حالات التوحد لدى الأطفال بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي يجب أن نتبع الدراسات التي تقول إن الطفل يجب ألا يستخدم الهواتف المحمولة أكثر من ساعة في اليوم، كما أنه لا يجب استخدام الطفل للهاتف قبل النوم لأن الموجات التي تصدر عن الموبايل والأجهزة الإلكترونية تؤثر على المخ وإدراك الأطفال.

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