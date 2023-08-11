تعرف على تفاصيل نقد طه حسين للأجيال الجديدة.. نجيب محفوظ ويوسف إدريس

عقب تخصيص مصر العام الجاري بعام طه حسين، صاحب مستقبل الثقافة في مصر وعميد الأدب العربي ومحرر النقد الأدبي من أسواره الذاتية المجتمعية نكشف تفاصيل نقد طه حسين للأجيال الجديدة يدور التقرير التالي:

تفاصيل نقد طه حسين للأجيال الجديدة

في فبراير 1966 أجرى التليفزيون المصري هذا الحوار الذي جمع كوكبة من نجوم ومشاهير الأدب المصري والعربي مع العميد طه حسين بغية حوار تليفزيوني، وضم الدكتور عبد الرحمن بدوي، ويوسف السباعي، ثروت أباظة، ويوسف غراب، عبد الرحمن الشرقاوي، نجيب محفوظ، ومحمود أمين العالم، كامل زهيري،، وأنيس منصور.

طه حسين: الأجيال الجديدة ما يكتبونه لا يدل على ثقافة واسعة

عن رأيه في أدب الجيل الجديد؟ قال طه حسين: دائما أتمنى للكتاب الجدد أن يقرأوا أكثر ما يكتبون، وأن يقرأوا قبل أن يكتبوا، وأخذ عليهم أنهم قليلو القراءة جدًا، ولم يتعمقوا شيئا، أي هؤلاء الكتاب الجدد، قادهم الأدب العربي القديم.

ولفت طه حسين إلى أن ومن يعرف منهم لغة أجنبية، أظن أن منهم من يقرءون أدب هذه اللغة، أو ما يترجم عن أدب هذه اللغة، أظن أن هذا نادر جدًا، وعلى كل حال ما يكتبونه لا يدل على ثقافة واسعة ولا عميقة، واستثني من هؤلاء محمود أمين العالم، أقرأ كتاب "المعركة الفكرية" وأجد فيه متعة حسنة جدا، وأجد فيه تعمقا للأفكار للآراء، ولا تعد من الشباب الذي لا يثقف نفسه.

وتابع طه حسين أن هذا حكمًا ليس قاسيًا، لأن حبي لهؤلاء جعلني أتمنى هو الذي يدفعني لهم أن يكونوا خيرًا مما هم عليه.

وأكد طه حسين إلى أن "قرأت لبعضهم.. مصطفى محمود زارني وأحضر لي" المستحيل "وهي رواية عظيمة، يوسف إدريس عيبه أنه يخلط الفصحى بالعامية ويكتب العامية كثيرًا، محمود أمين العالم كاتب جاد وأقرأ أغلب ما يكتبه وأنا اعتبره إنسانا مثقفا. نجيب محفوظ ممتاز كذلك يوسف السباعي، سعد وهبه ونعمان عاشور قرأت لهما مقالات في الجمهورية، ألفريد فرج لم أقرأ له شيئا، فتحي غانم قرأت له بعض مقالات في روزاليوسف فيها كثير من التشنيع وصفني بأني عقبة في سبيل نمو القصة العربية، ولكن كامل الشناوي- رحمه الله- أتى بفتحي غانم إلى هنا واعتذر لي وانتهى الأمر.