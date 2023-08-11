الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الثانية.. غرق شارع طريق بركة بـ«مياه المجاري» يُثير غضب سكان زفتي

مياه في الشوارع
مياه في الشوارع

تسببت تجمعات لمياه الصرف الصحي في غلق شارع طريق بركة بمدينة زفتي في محافظة الغربية، تجمع مياه المجاري والصرف الصحي، مما أثار استياء الأهالي مع تكرار غرق الشارع للمرة الثانية.

وقال شهود العيان، إن المياه المتراكمة في الشارع تسببت في إعاقة حركة المرور وتعطل العديد من السيارات، مما أدى إلى تأخير الكثير من الأشخاص في وصولهم إلى أعمالهم ومنازلهم، خاصة وأن المنطقة بها محلات تجارية كبيرة.

وأشار سكان المنطقة، إلى أن سوء صيانة بنية التحتية ونظام تصريف المياه هو السبب الرئيسي وراء تراكم المياه في شارع طريق بركة، قد يكون تجاهل بعض المقاولين للمواصفات الفنية وضعف الصيانة المستمرة هما العوامل التي أدت إلى هذه المشكلة المستمرة. 

وأكد الأهالي أن مشاكل تجمع مياه المجاري وغرق الشوارع تحديًا يواجه العديد من المناطق، وتحتاج هذه المشكلة إلى تعاون وتنسيق بين الجهات المسؤولة والمجتمع المحلي للتصدي لها والعمل على حلها بشكل دائم، حيث يتعلق الأمر بسلامة وراحة المواطنين وسلسلة الحياة اليومية في المنطقة.

من جهته، أكد مجلس مدينة زفتي، أن المشكلة في طريقها للحل بأسرع وقت ممكن، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح العطل وتحسين نظام تصريف المياه في المنطقة.

مضيفًا أنه جار العمل سريعًا وتكثيف الجهود للتأكد من توفير بنية تحتية قوية وفعالة تتناسب مع احتياجات المنطقة وتضمن تصريف المياه بشكل سليم، كما ينبغي على المقاولين والجهات المعنية الالتزام بأعلى معايير الجود والمواصفات الفنية في تنفيذ المشاريع البنية التحتية، وان مجلس المدينة لن يتواني عن تقديم المقصر للجهات المختصة.

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شارع طريق بركة بزفتي يغرق في مياه المجاري لليوم الثاني على التوالي إعاقة حركة المرور البنية التحتية الصرف الصحي السلطات المحلية استياء الأهالى المياة المتراكمة باتخاذ إجراءات

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